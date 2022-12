One Piece Odyssey już wkrótce otrzyma demo. Jest też nowy zwiastun

fot. Bandai Namco

Firmy ILCA i Bandai Namco zapowiedziały, że demo One Piece Odyssey zadebiutuje już 10 stycznia. Wersja próbna pozwoli zapoznać się z wycinkiem całej produkcji, ale nie musicie się obawiać, że zepsujecie sobie zabawę i początek przygody będziecie musieli przechodzić więcej niż jeden raz. Twórcy zapewnią bowiem możliwość przeniesienia zapisów do pełnego wydania, jeżeli zdecydujecie się na jego zakup.

Oprócz tego opublikowano również nowy zwiastun gry. Poniżej możecie zapoznać się z tym wideo w angielskiej oraz japońskiej wersji językowej.

One Piece Odyssey - zwiastun po angielsku i po japońsku

One Piece Odyssey - premiera już 13 stycznia na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. To gra jRPG na podstawie popularnej mangi i anime. Gracze pokierują losami Luffy'ego i jego przyjaciół i wraz z nimi wezmą udział w zupełnie nowej przygodzie. Rozgrywka łączy eksplorację, proste zagadki logiczne oraz turowe pojedynki, które przywodzą na myśl serię Final Fantasy. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszego tekstu, w którym zawarliśmy wrażenia po około 5 godzinach zabawy.