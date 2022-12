Starfield - gracze natrafią na wiele losowych zadań i będą współpracować z różnymi frakcjami. Nowe wideo o grze

fot. Bethesda

Na oficjalnym kanale Bethesdy pojawił się kolejny odcinek Pytań konstelacji, czyli zakulisowych materiałów, w których twórcy Starfield odpowiadają na pytania graczy. Tym razem udział w nagraniu wziął Will Shen, główny projektant zadań, odpowiedzialny nie tylko za misje poboczne, ale i główny wątek fabularny.

Shen zdradził między innymi, że system losowych wydarzeń zostanie znacząco rozbudowany w porównaniu z poprzednimi produkcjami Bethesdy. Tym razem podczas eksploracji planet będziemy mogli losowo natknąć się na całe placówki czy grupy osób, które będą potrzebować naszej pomocy. Podczas rozgrywki przyjdzie nam zwiedzić między innymi Układ Słoneczny zwany "Starymi Śmieciami", a także znajdującą się na Marsie kolonię o nazwie Cydonia.

Fanów powinna ucieszyć również wiadomość dotycząca misji dla frakcji. W Starfield będzie to działać tak, jak w Skyrimie, co oznacza, że dołączenie do jednej z frakcji nie zablokuje pozostałych (tak działało to w Fallout 4). Gracze będą mogli więc wykonywać zadania i dbać o relacje z wieloma ugrupowaniami jednocześnie.

Pytania Konstelacji: Will Shen o zadaniach w Starfield

Więcej na temat zadań w Starfield dowiecie się z poniższego wideo.