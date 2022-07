One Piece Odyssey - zobaczcie prawie 20 minut rozgrywki z nadchodzącego jRPG

fot. materiały prasowe

One Piece Odyssey to nadchodzące jRPG na podstawie popularnej mangi oraz anime. Gra inspirowana jest klasykami gatunku, takimi jak serie Dragon Quest czy Final Fantasy, a doskonałym na to dowodem jest najnowszy gameplay pochodzący z tej produkcji. Trwający 20 minut materiał pokazano podczas Anime Expo i pozwala on zapoznać się między innymi z bohaterami, eksploracją oraz walką. Ten ostatni element na pierwszy rzut oka wygląda dość typowo, bo mamy tu starcia z podziałem na tury, jednak twórcy zadbali o pewne urozmaicenie. W trakcie niektórych pojedynków nie zabraknie więc m.in. losowych wydarzeń, które wymuszą na graczach zmianę taktyki.

One Piece Odyssey - gameplay z Anime Expo

Premiera One Piece Odyssey została zaplanowana na rok 2022, ale dokładny termin nie został jeszcze ujawniony. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series S/X.