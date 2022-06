Horizon - serial w uniwersum znanym z gry ma oficjalny tytuł. Zdradza on czas akcji produkcji

fot. SIE

Wcześniejsze plotki oraz przecieki zostały potwierdzone. Strona Directors Guild of Ontario zdradziła, że tytuł nadchodzącego serialu w uniwersum znanym z gier Horizon Zero Dawn oraz Forbidden West to Horizon 2074. Wygląda na to, że tak jak spekulowano wcześniej, przedstawi on wydarzenia na setki lat przed tymi, które poznaliśmy w produkcjach studia Guerilla Games.

Przypominamy, że zgodnie z tym co przedstawiono w grach, do katastrofy spowodowanej plagą Faro i skutkującej zniszczeniem życia na Ziemi doszło w roku 2066, a w roku 2074 nie działo się nic istotnego. Trudno więc powiedzieć, co dokładnie zobaczymy w nadchodzącym serialu - nie można wykluczyć, że jego twórcy zdecydują się wprowadzić pewne zmiany w linii czasowej. Tylko jedno wydaje się w zasadzie pewne: raczej nie powinniśmy spodziewać się obecności Aloy, bo jej przygoda rozpoczęła się niemal 1000 lat później.

Horizon 2074 nie jest jedynym serialem jaki powstaje na podstawie popularnych marek Sony. Oprócz tego trwają również prace nad God of War oraz Gran Turismo.