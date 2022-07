Zły: Człowiek o białych oczach - zapowiedziano grę na podstawie kryminału Leopolda Tyrmanda

fot. materiały prasowe

Podczas konferencji prasowej w Warszawie zapowiedziano, że studio RedDeer. Games we współpracy z Destructive Creations stworzy grę zatytułowaną Zły: Człowiek o białych oczach. Będzie to produkcja na podstawie powieści kryminalnej Zły autorstwa Leopolda Tyrmana z 1955 roku.

Ma być to izometryczna, przygodowa gra akcji, w której gracze trafią do miasta odbudowującego się po wojnie. Miejsce to opisywane jest jako „pełne jazzu, swingu, romansu i zbrodni”. Sama produkcja ma zaoferować około 7-10 godzin rozgrywki, w których trakcie zwiedzimy 6 dużych lokacji i będziemy mieli możliwość ukończenia około 50 zadań. Całość powstaje na silniku Unreal Engine 5 i tworzona jest z myślą między innymi o PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Najprawdopodobniej jednak szykowane są także wersje na inne konsole, jednak te mają zostać "potwierdzone w późniejszym terminie".

Plany sięgają znacznie dalej. Twórcy chcą stworzyć całe multiwersum skupione wokół Złego. Przygotowano między innymi konkurs na komiks oraz grę planszową na podstawie twórczości polskiego autora.

Zły jest często nazywany polskim batmanem - to porównanie już pokazało drzemiący w powieści potencjał. Tyrmand zadedykował swoją książkę miastu Warszawie i my również zamierzamy pokazać miasto, które wznosi się z ruin. Dla międzynarodowego odbiorcy będzie nazywało się Bad City i często będzie wspominane jako Miasto przez duże M. Fani powieści nie mają się czego bać - na pewno oddamy niepowtarzalny klimat półświatka, ulic, bram i budynków stolicy, a równocześnie zadbamy o przystępność dla graczy spoza Polski”. Jestem dumny z Zespołu, który wyobraził sobie na wczesnym etapie jak w czasie dynamicznie rozwijającej się technologii i powstających nowych pól eksploatacji, możemy zbudować nie tylko grę ale cały świat, który nazywamy “multiwersum”. Będziemy przybliżać i ujawniać go w kolejnych krokach - tak projekt komentuje Michał Maciej Lisiecki - współtwórca i prezes zarządu RedDeer.Games.