One Piece - oryginalna obsada z anime podłoży głos postaciom aktorskiego serialu Netflixa

fot. Netflix

Podczas Anime Expo 2023 w Los Angeles pokazano wideo, w którym obsada aktorskiego serialu One Piece ogłosiła, że ich postacie w wersji japońskiej zdubbingują aktorzy głosowi znani z anime. Ponadto Iñaki Godoy oraz Taz Skylar podłożą głosy swoim postaciom, czyli Luffy'emu i Sanjiemu, w wersji hiszpańskiej.

W opublikowanym filmiku oprócz wspomnianych aktorów znaleźli się też Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami) i Jacob Romero (Usopp), którzy zachęcali do obejrzenia serialu w różnych wersjach językowych. Poza tym Iñaki Godoy miał okazuję spotkać się z Mayumi Tanaką, która od ponad 23 lat dubbinguje Luffy'ego w anime. Aktorka przyznała, że Godoy w serialu jest zabawny i radosny, co sprawia, że jest idealnym Luffym. Dodała, że bardzo cieszy się, że w tej adaptacji również może zdubbingować głównego bohatera.

One Piece to historia, której słowa i obrazy mogą rezonować z tobą na różne sposoby, w zależności od twojej sytuacji lub perspektywy w danym momencie, pozwalając na ciągłe odkrywanie nowych rzeczy. I oczywiście nic nie sprawiłoby mi większej radości niż gdyby ludzie, którzy nigdy nie widzieli One Piece, mogli stać się częścią rodziny, począwszy od tego serialu.

fot. Toei Animation

Zobaczcie poniżej nagranie z niezwykle sympatycznego i symbolicznego spotkania Iñakiego Godoya z legendą japońskiego seiyū - Mayumi Tanaką.

One Piece - obsada ogłasza aktorów głosowych

Oprócz Tanaki w japońskim dubbingu usłyszymy: Kazuyę Nakai jako Roronoę Zoro, Akemi Okamurę jako Nami, Kappei Yamaguchiego jako Usoppa i Hiroakiego Hiratę jako Sanjiego.

One Piece - zdjęcia

One Piece

One Piece - fabuła i obsada

Historia skupia się na Monkey D. Luffym, który postanawia zostać Królem Piratów i marzy o odnalezieniu najcenniejszego, tytułowego skarbu. Aby to osiągnąć potrzebuje załogi, z którą wyruszy w podróż pełną przygód i niebezpieczeństw czyhających na morzach. Aktorski serial powstał na podstawie mangi o tym samym tytule, której autorem jest Eiichiro Oda.

W obsadzie znajdują się również McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Chioma Umeala i Steven Ward.

One Piece - premiera 1. sezonu 31 sierpnia na Netflix.