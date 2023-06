One Piece - zwiastun aktorskiego serialu na podstawie słynnej mangi. Jest data premiery!

fot. Netflix

One Piece to aktorski serial na podstawie mangi o tym samym tytule, której autorem jest Eiichiro Oda. Historia skupia się na Monkey D. Luffym, który postanawia zostać Królem Piratów i marzy o odnalezieniu najcenniejszego, tytułowego skarbu. Aby to osiągnąć potrzebuje załogi, z którą wyruszy w podróż pełną przygód i niebezpieczeństw czyhających na morzach.

W trakcie wydarzenia dla fanów Netflixa TUDUM, które odbyło się w Brazylii, zaprezentowano zwiastun serialu. Fani anime i mangi na pewno rozpoznają wiele charakterystycznych ujęć i scen - jak pierwsze spotkanie Luffy'ego (Iñaki Godoy) z Zoro (Mackenyu), atak potwora morskiego, podczas którego Shanks (w tej roli Peter Gadiot) ratuje głównego bohatera oraz moment, gdy zjednoczona załoga stawia stopy na beczce. Jest też słynny atak Luffy'ego, który rozciąga swoją rękę używając mocy Diabelskiego Owocu. Nie brakuje oczywiście pozostałych głównych postaci, w których wcielają się Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) i Taz Skylar (Sanji) oraz drugoplanowy Morgan Davies (Koby). Można dostrzec też złoczyńców - Buggy'ego (Jeff Ward) i Alvidę (Ilia Isorelýs Paulino).

Zobaczcie poniżej zwiastun One Piece, którego premiera zaplanowana jest na 31 sierpnia na platformie Netflix.

One Piece - zwiastun

One Piece - zdjęcia

One Piece

W obsadzie znajdują się również McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Chioma Umeala i Steven Ward.