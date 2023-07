One Piece - pełny zwiastun serialu opartego na mandze. Tak dziwacznych piratów jeszcze nie było!

fot. Netflix

One Piece to serial aktorski oparty na kultowej mandze, której historia jest prawdopodobnie jeszcze bardziej znana dzięki popularnemu serialowi anime One Piece. Czy tym razem Netflix zrobi dobrą adaptację? Nie udało się z krytykowanym Cowboy Bebop, ale teraz jest szansa na zwariowaną i dziwaczną przygodówkę z gamą specyficznych i wyrazistych bohaterów. Z okazji San Diego Comic-Con 2023 opublikowano pełny zwiastun, więc można ocenić, co przygotowali twórcy.

One Piece - zwiastun

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Główne rolę grają: Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji, W obsadzie są także Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward i Chioma Umeala. Matt Owens i Steven Maeda pełnią role scenarzystów, producentów wykonawczych i showrunnerów.

One Piece - premiera w Netflixie już 31 sierpnia 2023 roku.

