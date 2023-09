One Piece - zdjęcia zza kulis. Buziaki, uśmiechy i śpiące królewny

Fot. X/Netflix

Choć aktorskie adaptacje znanych i uwielbianych tytułów rzadko odnoszą sukces, to serialowi One Piece z Netflixa zdecydowanie się to udało. Produkcja nie tylko zadowoliła fanów oryginału, ale także przedstawiła historię Luffy'ego szerszemu gronu odbiorców, którzy nie znali wcześniej mangi, co może przełożyć się na jej większą sprzedaż, podobnie jak z książkami Andrzeja Sapkowskiego po sukcesie Wiedźmina.

Za serce netfliksowego One Piece zdecydowanie można uznać obsadę. Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Roronoa Zoro i Jeff Ward jako Buggy to tylko kilka kreacji aktorskich, na których punkcie oszaleli widzowie. A jak widać na poniższych zdjęciach, wygląda na to, że są zgrani nie tylko na ekranie, ale także po wyłączeniu kamer. W związku z tym, by trochę ocieplić klimat po zakończeniu lata, przygotowaliśmy dla was urocze zdjęcia zza kulis, które to udowadniają.

One Piece - zdjęcia zza kulis

Zobaczcie zdjęcia zza kulis netfliksowego One Piece i dajcie znać, które podoba wam się najbardziej. Czekamy na wasze komentarze!

