One Piece - aktorzy trenują do 2. sezonu. Taz Skylar i Iñaki Godoy razem budują formę

Niedługo rozpoczną się prace na planie 2. sezonu aktorskiego serialu One Piece od Netflixa. Taz Skylar i Iñaki Godoy, którzy wcielają się w Sanjiego i Luffy'ego, intensywnie przygotowują się do swoich ról. Aktorzy razem trenują sztuki walki, co można było zobaczyć w relacji na Instagramie Skylara.

Nie podano kiedy dokładnie rozpoczną się zdjęcia do nowej odsłony One Piece. Według niektórych źródeł prace na planie ruszą w czerwcu 2024 roku w RPA, ale są to niepotwierdzone informacje. Jednak wiele wskazuje na to, że serial nie powróci z 2. sezonem na Netflix w tym roku.

Taz Skylar i Iñaki Godoy obecnie spędzają ze sobą dużo czasu. Odtwórca roli Sanjiego podzielił się też zdjęciem na Instagramie ze wspólnego wypadu.

W 2. sezonie aktorska adaptacja One Piece prawdopodobnie przedstawi wątki związane z Loguetown, Drum Island i Alabastą. Potwierdzono, że pojawi się Tony Tony Chopper, który dołączy do załogi Słomkowego Kapelusza.

