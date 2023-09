One Piece - najważniejsze pojęcia. Ten słowniczek przygotuje Was na 2. sezon

All Blue - legendarne miejsce, w którym łączą się wszystkie cztery morza: East Blue, West Blue, South Blue i North Blue. Można tam spotkać wszystkie ryby świata, co czyni go rajem dla kucharzy. Mówi się, że jest gdzieś na Grand Line. Podobnie jak One Piece jest marzeniem piratów takich jak Luffy - All Blue jest marzeniem szefów kuchni takich jak Sanji.