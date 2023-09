One Piece z wysokimi ocenami. Serial pobił rekord Wednesday i Stranger Things!

fot. Netflix

One Piece o pirackiej załodze Słomkowego Kapelusza nie okazała się kolejną wpadką Netflixa. Serialowa adaptacja mangi autorstwa Eiichiro Ody podbiła serca widzów i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma 83% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 40 recenzjach, mając średnią ocenę 7,6/10. Otrzymała nawet "certyfikat świeżości" (ponad 75% "świeżości" przy ponad 20 recenzjach serialu). Wśród widzów entuzjazm jest jeszcze większy, ponieważ One Piece ma 96% pozytywnych opinii i średnią ocenę 4,7 w skali od 1 do 5 przy ponad 10 tys. ocen użytkowników.

One Piece - nowy rekord na Netflix

Wrażenie robią nie tylko te imponujące statystyki, ale również nowy rekord ustanowiony na platformie Netflix. Aktorski One Piece stał się numerem jeden w 84 krajach. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że adaptacja pobiła rekord dzielony przez oryginalne seriale streamera - Wednesday oraz 4. sezon Stranger Things, które są największymi hitami w historii serwisu. Oba znalazły się na szczycie podczas pierwszego weekendu emisji w 83. państwach. W Polsce w poniedziałek (4.09) One piece zajmuje 3. miejsce najchętniej oglądanych produkcji odcinkowych na Netflix.

One Piece - fabuła

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.