One Punch Man: A Hero Nobody Knows - premierowy zwiastun. Gra otrzyma też dodatki

One Punch Man: A Hero Nobody Knows to bijatyka stworzona przez studio Spike Chunsoft na podstawie popularnej mangi i anime. Gracze otrzymają tu możliwość we wcielenia się w znanych bohaterów i antagonistów, w tym tytułowego herosa, który jest w stanie pokonać każdego, nawet najtwardszego przeciwnika zaledwie jednym ciosem. Rozgrywka została tu jednak odpowiednio zbalansowana i Saitama przybywa na starcia ze sporym opóźnieniem. Nie uświadczymy tu więc sytuacji, w których łysy superheros skończy pojedynek w ułamku sekundy. Nadchodząca produkcja doczekała się premierowego zwiastuna i materiał ten zdradza, że będzie ona wspierana także po premierze.

Gra doczeka się przepustki sezonowej, dzięki której gracze otrzymają czterech kolejnych wojowników. Pierwszym z nich będzie Suiryu i trafi on do gry już w kwietniu tego roku. Kolejne trzy postacie zadebiutują wiosną i latem.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows - premiera 28 lutego na PC (Steam), PlayStation 4 i Xboksie One.