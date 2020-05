Opowiedz mi bajkę - CBS All Access anulował serial po dwóch sezonach

Opowiedz mi bajkę to antologia platformy CBS All Access, w której opowiadana jest pokręcona historia inspirowana baśniami. Akcja tego thrillera psychologicznego toczy się we współczesnym Nowym Jorku. Fabuła 1. sezonu produkcji nawiązuje do baśni takich jak Trzy małe świnki, Czerwony Kapturek czy Jaś i magiczna fasola. W 2. sezonie serial proponuje zupełnie inną historię inspirowaną Kopciuszkiem, Śpiącą królewną oraz Piękną i Bestią.

Serial miał swoją premierę 17 grudnia 2018 r., a drugi sezon zakończył się na platformie streamingowej 6 lutego 2020 r., emitując łącznie 20 odcinków. Seria została anulowana, a jej prawa do transmisji ma teraz The CW i od teraz tam będzie emitowana.

W obsadzie są Paul Wesley i Danielle Campbell, Carrie-Anne Moss, Eka Darville, Natalie Alyn Lind i Odette Annable.