Opowieść wigilijna - animacja Netflixa. Pierwsze spojrzenie na Scrooge: A Christmas Carol

Fot. Netflix

Netflix opublikował pierwsze spojrzenie na animację Scrooge: A Christmas Carol. To adaptacja świątecznego klasyku Opowieść wigilijna autorstwa Charlesa Dickensa. Luke Evans, znanych z takim filmów jak Piękna i Bestia oraz Szybcy i Wściekli 8, wcieli się w zgorzkniałego Ebenezera Scrooge'a, który nienawidzi Bożego Narodzenia. W obsadzie głosowej są także Olivia Colman, Jessie Buckley, Johnny Flynn i Jonathan Pryce. Za reżyserię odpowiada Stephen Donnelly - to będzie jego druga produkcja w całej karierze.

Wcześniej zajmował się Monster High: Welcome to Monster High. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Scrooge: A Christmas Carol - pierwsze zdjęcia

Opowieść wigilijna to klasyk z 1843 roku, który przez lata doczekał się wielu różnych adaptacji. Historia Charlesa Dickensa opowiada o starcu, który jest sknerą i nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Wszystko się zmienia, gdy odwiedzają go zjawy, reprezentujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mężczyzna widzi wtedy, co go czeka, jeśli nie zmieni swojego zachowania.

