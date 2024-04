Opowieści z Narnii - kiedy ruszą prace na planie? Jest podany miesiąc

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Według rzetelnego portalu What's On Netflix prace na planie filmu Opowieści z Narnii mają ruszyć w listopadzie 2024 roku w Wielkiej Brytanii. Prace mają potrwać siedem miesięcy, czyli aż do marca 2025 roku. Z uwagi na to, że filmy fantasy potrzebują długiego okresu postprodukcji w celu dopracowania efektów specjalnych, wątpliwe jest, że zobaczymy to widowisko w 2025 roku.

Opowieści z Narnii - co wiemy o projekcie Netflixa

Reżyserką i scenarzystką superprodukccji jest Greta Gerwig, która ma na koncie najbardziej dochodowy film 2023 roku pod tytułem Barbie. Jest to zarazem jeden z najlepiej ocenianych tytułów ostatnich lat.

Szczegóły jej wizji na adaptacją książek C.S. Lewisa nie są znane. Na razie twórczyni niczego na ten temat nie ujawniła.

Zobacz także:

Przypomnijmy, że w 2005 roku powstała pierwsza adaptacja początku cyklu zatytułowana Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa. Potem powstały ekranizacji dwóch kontynuacji - Książe Kaspian i Podróż Wędrowca do Świtu. Największym sukcesem okazała się pierwsza część, osiągając 745 mln dolarów wpływów z box office przy budżecie 180 mln dolarów.