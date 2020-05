Opowieści z Narnii - producent ma nadzieję na szczegółową formę odcinkową. Netflix milczy

Opowieści z Narnii to jeden z najpopularniejszych światów fantasy stworzony w książkach przez C.S. Lewisa. W 2018 roku ogłoszono, że prawa do adaptacji nabył Netflix, który zamierza stworzyć nowe filmy i seriale osadzone w znanym świecie. Tworzone produkcje mają być oparte na całym cyklu Opowieści z Narnii Lewisa, ponieważ Netflix zakupił prawa do wszystkich tomów serii. Za realizację seriali będzie odpowiadać także studio Entertainment One. Wśród producentów wykonawczych filmów oraz seriali będą Douglas Gresham i Vincent Sieber. Nad procesem kreatywnym czuwał będzie Matthew Aldrich, który pracował między innymi jako współscenarzysta znanej animacji Coco czy filmów Ślady zbrodni i Spinning Man.

Teraz jeden z producentów, Gresham, wyjawił, że ma nadzieję przede wszystkim na odcinkową adaptację, choć sam od dłuższego czasu nic na ten temat nie słyszał. W jednym z wywiadów Gresham powiedział: kocham pomysł zrobienia z tego czegoś podzielonego na odcinki. Film to dwie godziny, w którym musisz zmieścić całą książkę. Nie da się tego zrobić.

Gresham wyraźnie chce, by adaptacje były tak wierne, jak tylko się da, stąd oczekiwania epizodycznego formatu, który pozwoliłby zmieścić całą książkę i każdy niuans na ekranie. Choć brzmi to obiecująco, producent wyjawił, że od czasu zawarcia z Netflixem umowy nie słyszał od nich ani słowa. Dodał też: trochę się martwię, czy to się kiedykolwiek wydarzy. Nadal wyrażał jednak nadzieję, że wszystko zmieni się już wkrótce, a duży budżet pozwoli uwzględnić każdy detal z książek.

Po sukcesie pierwszego sezonu Wiedźmina fani Opowieści raczej nie powinni się obawiać, że Netflix zignoruje kolejną opcję - a producenckie zapędy na wysoki poziom szczegółowości mogą zachęcić zarówno miłośników książek, jak i nieznających oryginału poszukiwaczy nowego fantastycznego świata. Cały projekt wymaga czasu i planów, co może wyjaśniać, dlaczego to wszystko tyle trwa. Czekamy na kolejne informacje.