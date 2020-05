The Mandalorian: sezon 2 - Ahsoka Tano to nie jedyna postać z seriali animowanych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informowaliśmy o tym, że Temuera Morrison powróci jako Boba Fett w 2. sezonie The Mandalorian. Choć Lucasfilm nie potwierdza, ani nie dementuje tej informacji. portale Variety i The Hollywood Reporter, czyli najlepsze źródła w sieci, potwierdziły ją w swoich niezależnych źródłach.

Portale Cinelinx oraz Nerdist dodają, że Morrison zagra dwie postacie w The Mandalorian. Drugą miałby być popularny Rex z serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

W sieci pojawia się też plotka o aktorskim debiucie Sabine Wren, Mandalorianki z serialu Star Wars Rebelianci. Według Skylera Shulera, redaktora naczelnego Disinsider plotka może mieć sens. Wiele wskazuje na to, że może ją zagrać wrestlerka Sasha Banks, ale to już czysta spekulacja z uwagi na informacje o jej roli w The Mandalorian.

Pojawienie się obu postaci wydaje się naturalne i oczywiste, bo oboje są ściśle związani z Ahsoką Tano, którą ma zagrać Rosario Dawson. Z uwagi na plotki pojawiają się spekulację, że być może to będzie wstęp do kolejnego serialu, który kontynuowałby wątek z końca Star Wars: Rebeliantów. W nim też Ahsoka i Sabine wyruszyły na poszukiwanie Ezry Bridgera.