Oppenheimer - dlaczego jest problem z dźwiękiem filmu? Nolan wyjaśnia

Oppenheimer wzbudził kolejne dyskusje dotyczące filmografii Christophera Nolana. Przez ostatnie lata, widzowie narzekali na jakość dźwięku w jego filmach, szczególnie przy dialogach. Nolan poruszył ten temat w wywiadzie dla Insidera. Okazuje się, że problemem są kamery IMAX.

Christopher Nolan o jakości dźwięku swoich filmów

Kamery IMAX, z których Nolan korzysta, nie zawsze są dźwiękoszczelne, przez co uzyskanie nieskazitelnego dźwięku jest utrudnione.

- Istnieją pewne ulepszenia mechaniczne. I w zasadzie, IMAX tworzy teraz nowe kamery, które stają się jeszcze cichsze. Ale, prawdziwym przełomem jest technologia oprogramowania, która redukuje szumy kamery. To uległo znacznej poprawie w przeciągu ostatnich 15 lat, jak nie więcej. Dzięki temu, można tworzyć więcej intymnych scen, których nie dało się nakręcić w przeszłości.

Do tego dochodzi fakt, że reżyser nie chce korzystać z postsynchronizacji, czyli dodania ścieżki dźwiękowej do wcześniej nagranego materiału.

- Lubię korzystać z występu w danym momencie, aniżeli mieć aktora, który to znów powie. To jest wybór artystyczny, z którym nie każdy się zgodzi. Mają do tego prawo.

Oppenheimer jest już dostępny w kinach.