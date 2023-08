Oppenheimer - w jakim filmie Nolana Cillian Murphy chciałby zagrać?

fot. Universal Pictures

Cillian Murphy od lat współpracuje z Christopherem Nolanem, ale dopiero w Oppenheimerze otrzymał główną rolę. Film zyskuje znakomite recenzje, które wychwalają grę Murphy'ego. W wywiadzie dla The Independent, aktor zdradził, w której z wcześniejszych produkcji Nolana chciałby się pojawić.

Cillian Murphy - wybór

Filmem, który Cillian Murphy wytypował, był Interstellar z 2014 roku.

- Uwielbiam Interstellar, ponieważ uważam go za emocjonalną produkcję. Pamiętam, jak widziałem go w kinie, kiedy miałem małe dzieci. Po prostu zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I ten film złamał mi serce. Bardzo lubię oglądać twórczość Nolana, kiedy mnie w niej nie ma. Nie muszę się wówczas przejmować swoją pracą.

Aktor stwierdził również, że Nolan obsadził idealnych ludzi w produkcji. Film jest także jedną z propozycji Murphy'ego na podwójny seans z Oppenheimerem.

Interstellar - fabuła, obsada, gdzie obejrzeć?

Interstellar opowiada o byłym pilocie NASA (Matthew McConaughey), który rusza na misję odnalezienia nowej planety poza Układem Słonecznym, na której może istnieć życie ludzkie. W filmie występują również Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Matt Damon oraz Michael Caine.

Interstellar odnajdziecie na Playerze.

Oppenheimer - produkcja dostępna w kinach.