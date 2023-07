Oppenheimer – Robert Downey Jr. chwali Nolana i Murphy'ego. Jest pod wrażeniem ich pracy

fot. materiały prasowe

Robert Downey Jr. udzielił ostatnio przejmujących wywiadów, w których opowiedział o wrażeniach ze współpracy z reżyserem oraz odtwórcą głównej roli Oppenheimera. Aktor nie ukrywał swojego zachwytu nad zaangażowaniem i poświęceniem Christophera Nolana i Cilliana Murphy'ego. Według niego to niesamowici artyści, skoncentrowani na własnym celu.

Robert Downey Jr. – wypowiedzi

W rozmowie z Vanity Fair Downey Jr. przedstawił, jak praca na planie zmieniła jego spojrzenie na reżysera. Aktor wyznał, że w jego odczuciu istnieje dwóch Nolanów.

Nolan sprzed współpracy to rodzaj bardzo odległej postaci przypominającej czarnoksiężnika z Oz. Cieszy się szczególnym szacunkiem ze względu na swoją przenikliwość i mistrzowskie opanowanie tego medium. Ale gdy wchodzisz w jego system i świat… Trudno to wyjaśnić, ale to bardzo, bardzo wyjątkowy facet. Ogarnia energią i intensywnością tego, co robi.

Również o odtwórcy Oppenheimera wypowiadał się w samych superlatywach. Artysta przyznał w rozmowie z magazynem People, że nie spotkał się wcześniej z tak wielkim zaangażowaniem.

Nigdy nie byłem świadkiem tak dużego poświęcenia ze strony głównego aktora. Kiedy Chris do niego zadzwonił, Cillian wiedział, że będzie to ogromne wyzwanie. Miał w sobie pokorę, która jest niezbędna, aby przetrwać w takiej roli.

Aktor wspominał, że obsada wielokrotnie zachęcała Murphy'ego do wspólnego spędzenia wolnego czasu, jednak on twardo podtrzymywał chęć dalszego pracowania.

Mówiliśmy: „Hej, mamy trzydniowy weekend. Może pojedziemy obejrzeć antyki w Santa Fe?” A on, jak gdyby nigdy nic: „Och, muszę nauczyć się 30 000 słów po holendersku. Miłego wypadu!”

Oppenheimer – film dostępny w kinach.