Oppenheimer - część filmu jest kolorowa, część czarnobiała. Powód zaskakuje

fot. Universal / Total Film

Magazyn Total Film opublikował nowe zdjęcia z filmu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana oraz nowe komentarze zdradzające zakulisowe ciekawostki oraz motywacje twórcy stojące za określonymi filmowymi rozwiązaniami.

Oppenheimer - kolor kontra czarnobiały obraz

Widzieliśmy w zwiastunach, że raz film będzie normalnie w kolorze, raz obraz będzie czarnobiały. Nie jest to zwyczajne rozwiązanie, które nie ma motywacji. Christopher Nolan wyjawił swoje dość zaskakujące powody, które od razu mówią nam, że Oppenheimer nie będzie zwyczajnym filmem biograficznym. Przypomnijmy, że Nolan sam też napisał scenariusz.

- Napisałem scenariusz w pierwszej osobie, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej coś takiego zrobił, czy w ogóle jest to coś, co ludzie robią. Film opowiada historię obiektywnie i subiektywnie. Sceny w kolorze to wątek subiektywny, a czarnobiałe to część obiektywna. Napisałem sceny w kolorze z pierwszej osoby, co może być dla aktora dość onieśmielające.

Oppenheimer

Sam Cillian Murphy w rozmowie z magazynem przestrzega, by nie oczekiwać standardowego filmu biograficznego. Zapowiada on, że Oppenheimer ma epicką jakość i elementy thrillera. Wtóruje mu Emily Blunt, która gra jego filmową żonę, nazywając film thrillerem i wielkim wydarzeniem.

Oppenheimer - premiera 21 lipca 2023 roku w kinach.