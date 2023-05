Oppenheimer - prawdziwi naukowcy na planie. „Tutaj musimy być wierni historii”

fot. Universal / Total Film

Oppenheimer to dramat historyczny, który opowiada o losach fizyka teoretycznego, J.Roberta Oppenheimera, Projekcie Manhattan i powstaniu bomby atomowej.

Oprócz gwiazd takich jak Cillian Murphy grający główną rolę, Roberta Downey Jr. czy Emily Blunt reżyser Christopher Nolan zadbał o to, by w niektórych scenach pojawili się prawdziwi naukowcy tak aby zachować autentyczność filmu.

„Byliśmy w prawdziwym Los Alamos i mieliśmy wielu prawdziwych naukowców jako statystów” – mówił Nolan. „Potrzebowaliśmy tłumu statystów, aby reagowali i improwizowali, a my otrzymywaliśmy coś w rodzaju improwizowanych, bardzo mądrych przemówień. Naprawdę przyjemnie się tego słuchało.”

Nolan także dodał : „{…} Ci faceci myśleli o geopolitycznych implikacjach broni nuklearnej i dużo o tym wiedzieli. W rzeczywistości było to świetne przypomnienie każdego dnia, że musimy naprawdę być wierni historii i wiedzieć, co robimy.”

Oppenheimer - Murphy i przygotowania do głównej roli

Podczas gdy Nolan sprowadził naukowców na plan, Cillian Murphy nie był nadmiernie zainteresowany nauką kryjącą się za stworzeniem bomby atomowej i wolał skupić się na dokładnym poznaniu postaci Oppenheimera.

„{…} strasznie dużo czytania ” – powiedział Murphy o swoich przygotowaniach do roli. „Interesuje mnie człowiek i to, co {wynalezienie bomby atomowej} robi z jednostką. Mechanika tego nie jest dla mnie – nie mam zdolności intelektualnych, aby to zrozumieć, ale te sprzeczne postacie są fascynujące. ”

Oppenheimer ma wejść do kin 21 lipca 2023 roku.