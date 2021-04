OPPO rusza z kampanią Film Your Story i zachęca internautów do opowiadania historii

Źródło: OPPO

Premiera serii Reno5 wybijała się na tle konkurencyjnych imprez tego typu. Zamiast zaprosić widzów do wysłuchania ekspertów technologicznych opowiadających w dość sformalizowany sposób o największych zaletach nowych sprzętów, postawiono na bezpośrednią relację z urządzeniem. Prezentacja w formie daily vloga Wujaszka Liestyle miała pokazać odbiorcom, jak seria Reno5 sprawdza się w roli narzędzia do wyzwalania naszej twórczości - kręcenia filmów oraz fotografowania naszej codzienności.

Teraz OPPO idzie o krok dalej i w ramach akcji „Film Your Story” opowie kolejne historie sfilmowane przy wykorzystaniu smartfonów Reno5.

Do współpracy nad kampanią dailyvlogową zaproszono szereg popularnych twórców internetowych, którzy wykorzystają OPPO Reno5 5G do kręcenia filmów. Wśród influencerów zaangażowanych w projekt znajdziemy m.in. Nowciaxa, Rezigiusza, Pateca, Zulu Kuki, Blowka, ekipę Wip Bros czy zespół Team X, a ambasadorem akcji jest Marcin Prokop. Kampanii towarzyszyć będzie także akcja promocyjna na Tik Toku, w ramach której firma zachęci do nagrywania filmów po zmierzchu przy wykorzystaniu trybu Ultra Night Mode Video w smartfonach z linii Reno5.

Zgodnie z założeniami firmy akcja „Film Your Story” ma stanowić rozgrzewkę przed kolejną edycją festiwalu Nowe Horyzonty. Korporacja nawiązała umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, w ramach której obejmie patronatem sekcję Pokazów Galowych oraz Nagrodę Publiczności. Ponadto w platformie Nowe Horyzonty VOD pojawi się sekcja filmów opowiadających o odkrywaniu własnej drogi, przekraczaniu własnych granic i radości tworzenia, które mają nawiązywać do tożsamości marki OPPO.

OPPO Reno5

W ramach najnowszej edycji festiwalu Nowe Horyzonty firma OPPO zorganizuje również konkurs dla entuzjastów filmów smartfonowych kręconych za pośrednictwem urządzeń z linii Reno5.