Brexit. Ile zapłacimy za połącznia z Wielką Brytanią od stycznia 2021 roku, po jej wyjściu z Unii?

Zdjęcie: Pixabay

Brexit lada moment odciśnie swoje piętno na Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz tych, którzy na Wyspach mają swoje rodziny. Z końcem 2020 roku zakończy się okres przejściowy brexitu, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku Unia Europejska przestanie traktować Wielką Brytanię tak, jak inne kraje członkowskie. Pierwsze telekomy już zapowiedziały zmiany w cennikach swoich usług.

Nadchodzące podwyżki wynikają z faktu, że od 1 stycznia operatorzy komórkowi nie będą zobowiązani do świadczenia usług na terenie UK w ramach ujednoliconego roamingu UE. Każda z firm będzie mogła dowolnie regulować wysokość połączeń i koszty transferu danych, nie oglądając się na żadne unijne standardy.

Orange, Play, Plus – ile zapłacimy za rozmowy z UK od 2021 roku?

Pierwsi w sprawie nowych wysokości opłat wypowiedzieli się przedstawiciele sieci Orange, którzy zapowiedzieli, że od stycznia Wielka Brytania trafi do drugiej strefy roamingowej nazywanej „Więcej Europy”. Oznacza to, że za połączenia do tych krajów zapłacimy tyle samo co za połączenia z takimi krajami jak Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Szwajcaria czy Ukraina.

Tak na chwilę obecną prezentuje się cennik połączeń Orange z Wielką Brytanią:

4,94 zł za minutę połączenia do Wielkiej Brytanii,

2,02 zł za minutę odebranego połączenia z Polski do Wielkiej Brytanii,

1,51 zł za wysłanie SMS-a z Wielkiej Brytanii,

31,76 zł za 1 MB danych wykorzystanych w roamingu.

Wojciech Jabłczyński, rzecznik Orange Polska, zapowiedział jednak, że firma planuje wdrożyć specjalne pakiety, które pozwolą obniżyć koszty połączeń:

Na podwyżki muszą szykować się także abonenci sieci Play. Operator już od czerwca 2019 roku przy podpisywaniu nowych umów informował o zmianie cen świadczenia usług w ramach krajów, które wyjdą ze Strefy 1.

Cennik połączeń Play z Wielką Brytanią po 2020 roku prezentuje się następująco:

2,50 zł za minutę połączenia do Wielkiej Brytanii,

0,60 zł za wysłanie SMS-a,

3 zł za wysłanie MMS-a.

W najlepszej sytuacji wydają się być użytkownicy Plusa. Arkadiusz Majewski, przedstawiciel operatora, poinformował, że z początkiem nowego roku firma uruchomi specjalną promocję, która pozwoli klientom korzystać z telefonu na terenie Wielkiej Brytanii na takich samych zasadach, jak ma to miejsce obecnie. Z kolei T-Mobile uzależnia warunki świadczenia usług od finalnej wersji umowy brexitowej zawartej między Unią Europejską a Wielką Brytanią.