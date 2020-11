OnePlus 8T Cyberpunk 2077 - tak wygląda smartfon dla miłośników cyberpunka

Źródło: Twitter / OnePlus

Cyberpunk 2077 mógł zaliczyć kolejne opóźnienie, ale nie wpłynęło ono na debiut kolejnych limitowanych gadżetów inspirowanych tą długo wyczekiwaną grą. Chiński producent smartfonów postanowił wypuścić limitowaną edycję OnePlus 8T, która nawiązuje swoją stylistyką do nadchodzącej produkcji studia CD Projekt RED. Główny układ optyczny przyozdobiono dużą liczbą 2077, a u dołu obudowy wymalowano logo Cyberpunk 2077, aby nikt nie miał wątpliwości, z jakim sprzętem mamy tu do czynienia. W pudełku znajdziemy także obudowę ochronną utrzymaną w futurystycznej stylistyce.

W poniższej galerii można zobaczyć, jak sprzęt prezentuje się w pełnej krasie:

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition

Z technologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z klasycznym modele OnePlus 8T. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup tego modelu, będą mogli skorzystać z mocy obliczeniowej procesora Qualcomm Snapdragon 865 wspartego 12 GB pamięci RAM. Do dyspozycji otrzymamy poczwórny układ optyczny z aparatem głównym pracującym przy rozdzielczości 48 MP, aparatem ultraszerokokątnym, obiektywem do zdjęć macro oraz obiektywem do pomiaru głębi obiektów uwiecznionych w kadrze. Zdjęcia zapiszemy na 256 GB pamięci, a wszystko to zasili bateria o pojemności 4500 mAh.

Gadżet w pierwszej kolejności trafi na rynek chiński, gdzie będzie sprzedawany w cenie 3999 juanów czyli ok. 2365 zł.