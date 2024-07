fot. Robot Entertainment

Studio Robot Entertainment ujawniło Orcs Must Die! Deathtrap, czyli nową odsłonę serii, której korzenie sięgają 2011 roku. W nadchodzącej produkcji ponownie zmierzymy się z hordami zielonoskórych orków, jednak tym razem zadbano o wiele zmian - począwszy od nowych bohaterów, poprzez czteroosobową kooperację, a na elementach inspirowanych gatunkiem roguelike kończąc.

Kluczem do sukcesu podczas zabawy będzie nie tylko współpraca, ale też odpowiednie wykorzystanie elementów otoczenia oraz umiejętności, broni i pułapek znajdujących się na wyposażeniu bohaterów. Urozmaiceniem mają być także losowe wzmocnienia i słabości pojawiających się na poziomach przeciwników.

Orcs Must Die! Deathtrap zadebiutuje na początku 2025 roku na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach Xbox Series X i S.

Jesteśmy podekscytowani mogąc ujawnić najnowszą odsłonę Orcs Must Die. Naszym celem zawsze było przesuwanie granic zabawy i kreatywności. W Orcs Must Die! Deathtrap zdecydowaliśmy się wprowadzić innowacje do trzynastoletniej marki poprzez wsłuchiwanie się w głosy i sugestie fanów. Pozostaliśmy wierni tej klasycznej, chaotycznej akcji i luźnej atmosferze, jednocześnie zapewniając czteroosobowa kooperację, nowych, zróżnicowanych bohaterów z unikalnymi umiejętnościami, bardziej różnorodne poziomy i nową progresję rogue-lite. Celem tej gry jest zapewnienie jak najbardziej ekscytujących wrażeń podczas zabijania orków - powiedział Patrick Hudson, współzałożyciel i prezes Robot Entertainment.