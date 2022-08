Orville - co może wpłynąć na zamówienie 4. sezonu? Twórca podaje argument

fot. materiały prasowe

Seth MacFarlane w rozmowie z TV Line wyjawił, że obecne szanse na zamówienie 4. sezonu nie są duże, bo według niego to tak pół na pół. W Stanach Zjednoczonych jest on przede wszystkim dostępny w platformie Hulu, ale od 10 sierpnia będzie również można go oglądać w Disney+. Zdaniem MacFarlane to jest szansa, która może zmienić wszystko w kontekście przyszłości tego serialu. Może przeważyć szalę i dać im 4. sezon. Wszystko dlatego, że nowa platforma pozwoli odkryć serial nowym widzom.

Orville - komentarz twórcy

- Z perspektywy kreatywnej, gdy ludzie siadają i dają szansę serialowi, to zmienia ich oczekiwania. Największym naszym problemem jest z góry wyrobiona opinia. Ludzie uważają, że nasz serial jest taki jak sobie wyobrażają. Są nawet ludzie, którzy myślą, że to jest sitcom. Kiedy oni zaczynają go oglądać, zdają sobie sprawę, że to coś kompletnie innego. Kiedy uda się posadzić widza przed serialem, historia robi swoje i mówi sama za siebie. Wówczas ludzie się angażują.

Nie wiadomo, czy oglądalność Orville'a na świecie w platformie Disney+ będzie mieć znaczenie przy zamawianiu 4. sezonu. W Polsce jest ten serial właśnie tutaj dostępny. Jednak ze słów MacFarlane wynika, że decyzja można zapaść jeszcze w sierpniu, gdy po premierze w Disney+ w USA dane oglądalności zostaną poddane analizie.