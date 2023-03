Orville - co z 4. sezonem? Decyzji nie ma, a twórca tłumaczy opóźnienie

fot. materiały prasowe

3. sezon Orville został skonstruowany tak, że jakby serial został skasowany, historia jest solidnie zamknięta. 3. seria jednak zebrała tak świetne opinie widzów i krytyków, że wszyscy chcieliby kontynuować tę przygodę. Czy jednak platforma Hulu odpowiedzialna za produkcję też tego będzie chcieć? Od emisji finału w sierpniu 2022 roku wciąż decyzji nie podjęto. Co się dzieje?

Orville - będzie 4. sezon?

Seth MacFarlane wyjawił na Twitterze, że jest ostrożnie optymistyczny w związku z potencjalnym tematem zamówienia 4. sezonu. Twórca dodał, że obecnie w branży jest dość duże zamieszanie i czas przejściowy. Ma to związek z nowym spojrzeniem na to, jak tworzyć treści w streamingu i jakie pieniądze na to przeznaczać. W dużej mierze z wszelkich komentarzy wynika, że ta zmiana polega na przejściu z ilości w jakość.

Na ten moment poza optymizmem twórcy serialu Setha MacFarlane'a nic więcej nie mamy. Musimy czekać na rozwój wydarzeń.

Serial w Polsce jest dostępny na Disney+.