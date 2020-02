Oscary 2020 - zwycięzcy nie zostali ogłoszeni przed galą. Wyjaśniamy wpadkę Akademii

Na tydzień przed emisją 92. edycji rozdania nagród Akademii Filmowej, oficjalny profil na Twitterze Akademii wypuścił post, który przedstawiał zwycięzców we wszystkich kategoriach. Wpis ze zdjęciem prędko usunięto, co jeszcze bardziej podkręciło spekulacje, że o to zobaczyliśmy oficjalne rezultaty wygranych.

Zdjęcie wrzucone przez profil Akademii pokazuje między innymi zwycięzcę w kategorii Najlepszy Film, którym okazało się Parasite. Internauci pomyśleli, że przez przypadek poznaliśmy faktycznych zwycięzców, a nie przewidywania zamieszczone na portalu społecznościowym. Akademia wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że nie jest to ich post, a został on wrzucony przez problemy techniczne Twittera.

Autorzy profilu na Twitterze zaprosili użytkowników tego portalu, aby tworzyli własne przewidywania zwycięzców. Jednak problem aplikacji sprawił, że przypadkowo na ich koncie pojawił się tweet innego użytkownika. Problem zażegnano i typy użytkowników pojawiają się już bez tego typu wpadek.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020