Oscary 2020 - system głosowania na najlepszy film trudniejszy niż fizyka kwantowa

Od 2009 roku, gdy Akademia wprowadziła więcej filmów nominowanych w kategorii Najlepszy Film na Oscarach stosowany jest tak zwany preferencyjny system głosowania. Dotyczy on tylko i wyłącznie tej kategorii. Ten sposób okazuje się bardzo zawiły i wcale nie oznacza, że film z największą liczbą głosów otrzyma upragnioną statuetkę filmowców.

Otóż na początku członkowie Akademii na kartach ustawiają filmy na miejscach (w tym roku są to miejsca 1-9). Następnie zestawiane są ze sobą w tabeli filmy z pierwszych miejsc na kartach. Jeśli żadna z produkcji nie uzyska 50 procent głosów (co oznacza jej zwycięstwo) szukany jest film z najmniejszą liczbą pierwszych miejsc. Ta produkcja jest usuwana z wyścigu o statuetkę , a na kartach z tym filmem drugie miejsca przechodzą na pierwsze (potem w zależności od długości głosowania tak się dzieje z trzecimi, czwartymi i tak dalej). Następnie następuje ponowne głosowanie i sytuacja z filmem z najmniejszą liczbą pierwszych miejsc się powtarza, aż któraś z produkcji nie uzyska co najmniej 50 procent poparcia.

Musicie przyznać, że poziom zawiłości tego systemu szokuje.