Czy w 2. sezonie The Last of Us zobaczymy przeszłość TEJ postaci z gier? Komentarz aktora

Fot. Materiały prasowe

2. sezon serialu ma być oparty na grze The Last of Us Part II z 2020 roku. Pojawią się w nim nowe postacie - Kaitlyn Dever zagra Abby, Isabela Merced wcieli się w Dinę, a Jeffreya Wrighta zobaczymy na ekranie jako Isaaca Dixona. To właśnie tego bohatera dotyczy aktualizacja.

Jeffrey Wright rozmawiał z TVLine o serialu szpiegowskim The Agency, w którym gra drugoplanową rolę. Pojawił się jednak temat 2. sezonu The Last of Us, a dokładnie historii Isaaca. Aktor zdradził, że być może widzowie zobaczą fragmenty jego przeszłości, ale ostrzegł, że nie będzie to ładny widok.

Ludzie pytają, czy... poznamy trochę lepiej historię Isaaca? Być może. Ale być może nie będzie to również ładny widok.

Issac Dixon był drugoplanowym antagonistą w grze The Last of Us Part II. Niewiele wiemy o jego przeszłości poza tym, że służył w siłach zbrojnych USA i w końcu osiedlił się w Seattle. Możliwe, że w serialu dowiemy się nowych faktów na jego temat. Co myślicie?