Oscary 2021 opóźnione! Efekt koronawirusa

fot. materiały prasowe

Oscary 2021 opóźnione przez koronawirusa! Gala miała odbyć się 28 lutego 2021 roku, ale oficjalnie została przesunięta o dwa miesiące. Powody są zrozumiałe, ponieważ dotyczą dania filmowcom więcej czasu, by przygotowali produkcje do zgłoszeń do nominacji. W końcu blokady na planach trwają już trzeci miesiąc i dopiero pierwsze tytuły bardzo powoli wracają do zdjęć. Wiele filmów nie miała fizyczne możliwości dokończenia prac, więc Akademia Filmowa nie chce karać ludzi za coś, co jest poza ich kontrolą.

Oscary 2021 - data

Nowa data 93. rozdania Oscarów została ustalona na 25 kwietnia 2021 roku. W tym samym terminie odbędzie się również w USA otwarcie muzeum Oscarów, które została przesunięte z grudnia 2020 roku.

W związku z tym przedłużono termin kwalifikacji filmów pełnometrażowy. Trwa on od 1 stycznia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Animacje, dokumenty, filmy międzynarodowe i krótkometrażowe są zgłaszane do 1 grudnia 2020 roku, a pozostałe kategorie do 15 stycznia 2021 roku.

Z uwagi na nieprzewidywalną sytuację z koronawirusem Akademia Filmowa nie wie jeszcze, jak będzie wyglądać sama gala. W oświadczeniu ABC Entertainment, która będzie przygotowywać transmisję, czytamy, że chcą, aby wydarzenie było przede wszystkim bezpieczne.

Oscary zostały opóźnione po raz czwarty w historii. Pierwszy raz miało to miejsce w 1938 roku, gdy Los Angeles nawiedziła powódź, drugi w 1968 roku po zabójstwie dr. Martina Luthera Kinga Jr. i ostatni raz w 1981 roku po próbie zamachu na prezydenta Ronalda Reagana.