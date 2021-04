Oscary 2021 - zmiana kolejności przyznawania nagród wywołała kontrowersje

fot. Netflix

93. ceremonia wręczania Oscarów nie obyła się bez kontrowersji. Doszło na niej do kilku istotnych zmian jak choćby zrezygnowanie z występów na żywo artystów wykonujących nominowane piosenki, które zostały nagrane przed galą. Było to podyktowane obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Zmianę dokonano również w kolejności wręczania Oscarów w najbardziej prestiżowych kategoriach.

Podjęto decyzję, że na koniec gali zostanie przyznana złota statuetka najlepszemu aktorowi pierwszoplanowemu, a nie zgodnie z tradycją w kategorii Najlepszy Film. Faworytem do zdobycia Oscara był film Nomadland, ale wśród aktorów "walka" o nagrodę była w tym roku niezwykle wyrównana. Część widzów oglądających transmisję uznała tę zmianę za próbę uhonorowania w tę sposób pamięci o Chadwicku Bosemanie, który otrzymałby pośmiertnie Oscara (aktor zmarł w sierpniu 2020 roku). Tak się nie stało. Statuetkę dostał Anthony Hopkins za również brawurową rolę w Ojcu, stając się tym samym najstarszym zdobywcą Oscara w historii w tej kategorii (83 lata). To druga nagroda dla walijskiego aktora. W 1992 roku zdobył Oscara za rolę Hannibala Lectera w Milczeniu Owiec.

W kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy nominowani byli również Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari) i Riz Ahmed (Sound of Metal). Zwycięzcę ogłosił Joaquin Phoenix, czyli zdobywca Oscara sprzed roku za tytułową rolę w filmie Joker. Anthony Hopkins nie pojawił się na gali, aby odebrać statuetkę.

Boseman został nominowany do Oscara za rolę w Ma Rainey: Matka bluesa. Widzowie nie kryją oburzenia, że aktor nie tylko nie zdobył nagrody, ale też czują się oszukani, ponieważ liczyli na piękny gest ze strony organizatorów ceremonii, którzy budowali napięcie pod to wydarzenie. Na Twitterze możemy przeczytać komentarze:

"Zbudowali całe show pod zakończenie z Chadwickiem Bosemanem a potem wygrał Anthony Hopkins, który się nie pojawił"

"Nawet mnie nie obchodzi przegrana Chadwicka, ale fakt, że Akademia wykorzystała go jako przynętę wkurzyło mnie"

"Przesunięcie Najlepszego Filmu przed Najlepszego aktora tylko po to, by zlekceważyć Chadwicka Bosemana, to powód, dla którego tracę wiarę w rozdanie nagród"

