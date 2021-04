Oscary 2021 - obejrzyj In Memoriam w hołdzie zmarłym ludziom kina. Widzowie krytykują

fot. materiały prasowe

Oscary 2021 za nami. Segment In Memoriam jak zawsze wspomniał o wielu zmarłych gwiazdach i mniej znanych aktorach, ale i tak spotkało się to z większą krytyką niż w poprzednich latach. Przede wszystkim widzowie są poirytowani wyborem piosenki zatytułowanej "As" autorstwa Steviego Wondera. Jak zobaczycie w wideo przez nią pokazywanie zdjęć zmarłych ma tak szybkie tempo, że czasem można nie zdążyć zarejestrować na kogo patrzymy.

Pojawiła również krytyka pominięcia niektórych osób, które zdaniem widzów powinny się tam znaleźć Są to Adam Schlesinger (nominacja do Oscara za piosenkę w 1997 roku), Naya Rivera (Glee), Nick Cordero oraz Jessica Walter (Arrested Development). Chociaż Schelsinger jest w pełnej wersji galerii na oscars.org, pozostałych brakuje. Co dziwne, w wideo są osoby kompletnie nieznane, nawet hollywoodzcy publicyści, a to tym bardziej frustruje fanów powyższych osób.

Oscary 2021 - In Memoriam

Jest jeszcze w sieci do obejrzenia wstęp z gali przed emisją segmentu In Memoriam.

Wśród aktorów, którzy odeszli w ciągu roku są m.in. Christopher Plummer, Diana Rigg, Sean Connery, Irrfan Khan, DMX oraz Ian Holm. Nie zapominajmy też o kompozytorze Ennio Morricone.