Oscary 2021 - nominowane piosenki nagrano przed galą rozdania nagród. Obejrzycie występy

fot. zrzut z video

93. ceremonia rozdania Oscarów różniła od tych z poprzednich lat ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jedną z największych zmian jakie zostały wprowadzone podczas tegorocznej gali był brak występów na żywo piosenkarzy wykonujących piosenki, które zostały nominowane do tej prestiżowej nagrody Akademii. Występy zostały nagrane przed wydarzeniem. Zaprezentowali je autorzy utworów w 90-minutowym programie Oscars: Into the Spotlight w stacji ABC, który poprzedzał główną transmisję.

Zwycięzcą w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna okazał się utwór Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah w wykonaniu H.E.R. Jej występ został nagrany na tarasie Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles, skąd rozpościera się widok na miasto. Również tam zarejestrowano wykonania piosenek z innych nominowanych filmów: Io Sì (Seen) z Życia przed sobą, Hear My Voice z Procesu Siódemki z Chicago i Speak Now z Pewnej nocy w Miami...

Jedynie Húsavík został nagrany na Islandii w tytułowej miejscowości Húsavík na przystani. Piosenkę zaśpiewała Molly Sandén wraz z dziecięcym chórem. Utwór pochodzi z filmu Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga, gdzie był wykonywany na ekranie przez Willa Ferrella i Rachel McAdams (w piosenkach głosu użyczała Sandén). Nagrany wcześniej występ kończy się pokazem sztucznych ogni.

Zobaczcie wszystkie występy nominowanych piosenek do Oscara.

H.E.R. - Fight For You (Judas and the Black Messiah)

Molly Sandén - Húsavík (Hometown) (Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga)

Celeste - Hear My Voice (Proces Siódemki z Chicago)

Laura Pausini - Io Si (Seen) (Życie przed sobą)

Leslie Odom Jr. - Speak Now (Pewnej nocy w Miami...)