Oscary - Akademia nie cofnie kontrowersyjnej nominacji. Ogłasza zmiany; chodzi o media społecznościowe

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że nie podejmie żadnych działań, by cofnąć nominację do Oscara dla Andrei Riseborough za rolę pierwszoplanową w filmie To Leslie. To jednak nie znaczy, że cała sytuacja nie wpłynie na przebieg Oscarów. Po tegorocznym rozdaniu nagród możemy spodziewać się zmian. Wiemy, że będą związane z mediami społecznościowymi i komunikację cyfrową.

To Leslie jest jedną z najmniej dochodowych produkcji, jakie kiedykolwiek uzyskały oscarową nominację. Jej twórcy nie dysponowali praktycznie żadnym budżetem na przeprowadzenie kampanii oscarowej; to właśnie dlatego Risebourogh zwróciła się o pomoc do przyjaciół, aby pomogli zapewnić filmowi rozgłos. Ze znanych celebrytów To Leslie promowali między innymi Charlize Theron, Gwyneth Paltrow i Jennifer Aniston. W dodatku niektórzy z nich zorganizowali także projekcje filmowe. W związku z tym tej nominacji nie przewidział żaden specjalista i spotkała się z ogólnym zaskoczeniem.

Oscary - Akademia nie cofnie kontrowersyjnej nominacji

Przez tę sytuację Akademia postanowiła przeprowadzić przegląd procedur oscarowych. Ogłosiła, że rozważają, czy zmiany w wytycznych będą w przyszłości koniecznie ze względu na media społecznościowe i komunikację cyfrową. Marc Maron, twórca znanego podcastu WTF i członek obsady To Leslie, postanowił skomentować ten ruch. Jego zdaniem Akademia może obawiać się, że nominacja dla To Leslie zagraża ich systemowi, w którym największą rolę odgrywają wielkie korporacje, studia filmowe i pieniądze, stąd to śledztwo.

Choć ostatecznie dyrektor generalny Akademii ogłosił, że nie cofną nominacji dla Andrei Riseborough, to dodał, że mimo to zwróciło to ich uwagę na wzbudzające niepokój taktyki, opierające się na mediach społecznościowych. Podkreślił, że celem dotychczasowych regulacji było to, by zapewnić uczciwy i etyczny proces przyznawania nagród. W związku z tym należy wyjaśnić przepisy, które wzbudzają wątpliwości, ponieważ pragną, by w przyszłości głosy były zależne jedynie od walorów artystycznych i technicznych. Zmiany zostaną ogłoszone po zakończeniu tegorocznych nagród.