Oscary 2023 - nominacja Andrei Risebourogh budzi zdziwienie. Akademia wydaje oświadczenie i mówi "sprawdzam"

Momentum Pictures

Wiemy już, które filmy powalczą o Oscary 2023 - w miniony wtorek poznaliśmy nominacje do najważniejszych nagród w branży kinowej. Nie da się ukryć, że największą niespodzianką na tym polu jest aktorskie wyróżnienie dla Andrei Risebourogh za rolę pierwszoplanową w produkcji To Leslie; tej nominacji nie przewidywał żaden ze specjalistów, a zaskoczona nią wydaje się być sama aktorka, która w komentarzu dla serwisu Deadline mówi o swoim "zdumieniu", dodając, że "trudno jej było w to uwierzyć".

Teraz Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wystosowała specjalne oświadczenie - możemy w nim przeczytać, że władze organizacji przyjrzą się metodom kampanii promocyjnej filmów, które ubiegały się o tegoroczne nominacje. Choć w dokumencie nie pada nazwisko Risebourogh, serwisy popkulturowe nie mają złudzeń, że posunięcie to jest konsekwencją przyznania wyróżnienia właśnie tej aktorce. Tak brzmi rzeczony komunikat:

Celem Akademii jest zapewnienie uczciwego i etycznego przebiegu rywalizacji o nagrody i jesteśmy zobowiązani, aby ten proces był transparentny i nikogo nie wykluczał. Przeprowadzamy przegląd kampanii w odniesieniu do tegorocznych nominowanych, aby upewnić się, że żadne zasady nie zostały naruszone. W ten sposób chcemy uzyskać wiedzę, czy zmiany w tych wytycznych mogą być potrzebne w erze mediów społecznościowych i komunikacji cyfrowej. Wierzymy w uczciwość naszych procedur nominacyjnych i głosowania oraz wspieramy oddolne, szczere kampanie prowadzone na rzecz wybitnych występów.

Film To Leslie wszedł do amerykańskich kin w październiku zeszłego roku, gromadząc w nich wpływy rzędu zaledwie 27 tys. USD - produkcja jest jedną z najmniej dochodowych, jakie kiedykolwiek uzyskały oscarową nominację. Jej twórcy nie dysponowali praktycznie żadnym budżetem na przeprowadzenie kampanii oscarowej; to właśnie dlatego Risebourogh zwróciła się o pomoc do przyjaciół, aby pomogli zapewnić To Leslie rozgłos. I tak w akcję włączyli się początkowo Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Edward Norton, Jennifer Aniston i Minnie Driver, do których później w mediach społecznościowych dołączyli choćby Demi Moore, Jane Fonda, Kate Winslet i Naomi Watts.