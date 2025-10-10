Oscary dla zwierząt? Psia gwiazda Good Boy apeluje
Pies Indy z filmu Good Boy apeluje do Akademii Filmowej o docenienie zwierząt-aktorów grających w filmach. Czy ta oryginalna kampania przyniesie oczekiwany skutek?
Niezależne studio IFC opublikowało list otwarty do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, który został podpisany przez Indy'ego, czyli psa wcielającego się w głównego bohatera filmu Good Boy. W nim próbuje przekonać Akademię, że należy włączyć zwierzęta do aktorskich kategorii Oscarów.
Czytaj więcej: Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!
Apel o docenienie aktorów-zwierząt
List, który dostał serwis Variety, ma charakter humorystyczny. W nim pies argumentuje to, że czworonożni artyści też zasługują na wyróżnienie podczas Oscarów.
Warto dodać, że Good Boy zarobił w kinach 2,2 miliona dolarów, co jest drugim najlepszym weekendem otwarcia dla studia IFC po Późnej nocy z diabłem.
List Indy'ego nawiązuje do długiej tradycji występów zwierząt w kinie. Wspomina m.in. o orce z Uwolnić orkę czy śwince z Babe - świnka z klasą.
Trudno powiedzieć, czy list doprowadzi do zmian w Akademii. W każdym razie następna ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.
Good Boy - o czym jest film?
Bohaterem horroru jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu się do niego, pies zaczyna być zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi i ogląda koszmarne wizje śmierci poprzedniego mieszkańca. Bohater będzie musiał stawić czoła demonicznej sile, która chce zabrać jego ukochanego właściciela do zaświatów.
Good Boy - premiera w polskich kinach 31 października.
Good Boy - zdjęcia
Źródło: Variety
