Niezależne studio IFC opublikowało list otwarty do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, który został podpisany przez Indy'ego, czyli psa wcielającego się w głównego bohatera filmu Good Boy. W nim próbuje przekonać Akademię, że należy włączyć zwierzęta do aktorskich kategorii Oscarów.

Apel o docenienie aktorów-zwierząt

List, który dostał serwis Variety, ma charakter humorystyczny. W nim pies argumentuje to, że czworonożni artyści też zasługują na wyróżnienie podczas Oscarów.

Pomimo mojej chwalonej przez krytyków roli w niedawnym filmie Good Boy, zostałem uznany za niekwalifikującego się do nagrody dla najlepszego aktora. Najwyraźniej nie jestem dla was wystarczająco dobrym psem.

Warto dodać, że Good Boy zarobił w kinach 2,2 miliona dolarów, co jest drugim najlepszym weekendem otwarcia dla studia IFC po Późnej nocy z diabłem.

List Indy'ego nawiązuje do długiej tradycji występów zwierząt w kinie. Wspomina m.in. o orce z Uwolnić orkę czy śwince z Babe - świnka z klasą.

Ile wspaniałych kreacji musi zostać pominiętych, zanim Akademia rzuci nam kość? (...) Prosimy, abyście przestali uchylać się od doceniania mojego wkładu i wkładu wielu wspaniałych aktorów-zwierząt, których praca wciąż pozostaje niedoceniona.

Trudno powiedzieć, czy list doprowadzi do zmian w Akademii. W każdym razie następna ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.

Good Boy - o czym jest film?

Bohaterem horroru jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu się do niego, pies zaczyna być zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi i ogląda koszmarne wizje śmierci poprzedniego mieszkańca. Bohater będzie musiał stawić czoła demonicznej sile, która chce zabrać jego ukochanego właściciela do zaświatów.

Good Boy - premiera w polskich kinach 31 października.

