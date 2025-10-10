placeholder
Reklama
placeholder

Oscary dla zwierząt? Psia gwiazda Good Boy apeluje

Pies Indy z filmu Good Boy apeluje do Akademii Filmowej o docenienie zwierząt-aktorów grających w filmach. Czy ta oryginalna kampania przyniesie oczekiwany skutek?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Good Boy 
oscary pies list
Good boy fot. materiały prasowe
Reklama

Niezależne studio IFC opublikowało list otwarty do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, który został podpisany przez Indy'ego, czyli psa wcielającego się w głównego bohatera filmu Good Boy. W nim próbuje przekonać Akademię, że należy włączyć zwierzęta do aktorskich kategorii Oscarów.

Czytaj więcej: Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

Apel o docenienie aktorów-zwierząt

List, który dostał serwis Variety, ma charakter humorystyczny. W nim pies argumentuje to, że czworonożni artyści też zasługują na wyróżnienie podczas Oscarów.

Pomimo mojej chwalonej przez krytyków roli w niedawnym filmie Good Boy, zostałem uznany za niekwalifikującego się do nagrody dla najlepszego aktora. Najwyraźniej nie jestem dla was wystarczająco dobrym psem.

Warto dodać, że Good Boy zarobił w kinach 2,2 miliona dolarów, co jest drugim najlepszym weekendem otwarcia dla studia IFC po Późnej nocy z diabłem.

nullfot. IFC

List Indy'ego nawiązuje do długiej tradycji występów zwierząt w kinie. Wspomina m.in. o orce z Uwolnić orkę czy śwince z Babe - świnka z klasą.

Ile wspaniałych kreacji musi zostać pominiętych, zanim Akademia rzuci nam kość? (...) Prosimy, abyście przestali uchylać się od doceniania mojego wkładu i wkładu wielu wspaniałych aktorów-zwierząt, których praca wciąż pozostaje niedoceniona.

Trudno powiedzieć, czy list doprowadzi do zmian w Akademii. W każdym razie następna ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. 

Good Boy - o czym jest film?

Bohaterem horroru jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu się do niego, pies zaczyna być zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi i ogląda koszmarne wizje śmierci poprzedniego mieszkańca. Bohater będzie musiał stawić czoła demonicznej sile, która chce zabrać jego ukochanego właściciela do zaświatów.

Good Boy - premiera w polskich kinach 31 października.

Good Boy - zdjęcia

Good boy

arrow-left
Good boy
fot. IFC
arrow-right

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Good Boy 
oscary pies list
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,8

2025
Good Boy Komedia

Najnowsze

1 Heroes of Might and Magic: Olden Era
-

Możecie już sprawdzić następcę HOMM3 za darmo! Demo Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutowało

2 Mortal Kombat II - Adeline Rudolph jako Kitana
-

Brutalna zapowiedź filmu Mortal Kombat 2. Adeline Rudolph zachwyca jako Kitana

3 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Ranking wszystkich animacji Marvela według krytyków. Zombi wleką się na szarym końcu...

4 Tobey Maguire - Tom Holland - Andrew Garfield
-
Plotka

Tego Spider-Mana w Avengers: Doomsday nie będzie. Aktor stawia sprawę jasno - jest "ale"

5 Little Nightmares 2
-

Little Nightmares to nie tylko gry! Powstało znacznie więcej produkcji w tym uniwersum

6 Mercy - Chris Pratt i Rebecca Ferguson na plakacie
-

Ten film science fiction może przerazić. Sądem zajmuje się AI - jest zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e01

Chirurdzy

s24e03

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e01

9-1-1

s21e14

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s16e09

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e196

Moda na sukces

s27e03

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charles Dance
Charles Dance

ur. 1946, kończy 79 lat

Rose McIver
Rose McIver

ur. 1988, kończy 37 lat

Manu Bennett
Manu Bennett

ur. 1969, kończy 56 lat

Danuta Stenka
Danuta Stenka

ur. 1961, kończy 64 lat

Michael Giacchino
Michael Giacchino

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV