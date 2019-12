Ostatni Jedi zniszczył Luke'a Skywalkera? Reżyser broni swoich decyzji

Ostatni Jedi to 8. część Gwiezdnych Wojen, która zadebiutowała w 2017 roku i podzieliła środowisko fanów Sagi na pół - część uznała, że film jest dobry, świeży i nowatorski, zaś druga część do teraz uważa go za najgorszy Epizod w całej historii Gwiezdnych Wojen.

W związku z premierą filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, temat Ostatniego Jedi znów powrócił. Fani nie mogą powstrzymać się od porównań, które zalewają media społecznościowe. W niektórych wpisach oznaczany jest sam Rian Johnson, tak, aby krytyka go nie ominęła. Jeden z takich wpisów przykuł szczególną uwagę reżysera - na tyle, że postanowił się do niego odnieść. Internauta, mówiąc o historii Luke'a Skywalkera z części 8. i jej rozwinięcia i uzasadnienia w części 9., napisał, że nowy film wyjaśnia "zrujnowany" wątek tej postaci i robi to w najlepszy możliwy sposób, "sprzątając bałagan, jakiego narobił Johnson". Jak odpisał reżyser:

Gil, rozumiem Twój punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzam. W rzeczywistości uważam, że okazaniem braku szacunku wobec postaci Luke'a Skywalkera nie jest pokazanie go jako prawdziwego mitycznego bohatera, który przezwycięża swoje wady i rany, a raczej traktowanie go jakby był postacią z gry wideo, taką, która osiągnęła binarne, stałe wzmocnienie.

Gil, I understand that point of view but I completely disagree with it. In fact I think it disrespects the character of Luke by treating him not as a true mythic hero overcoming recurring wounds & flaws, but as a video game character who has achieved a binary, permanent power-up.

