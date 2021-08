Otwórz oczy: nadchodzi ekranizacja i nowe wydanie powieści Druga Szansa

fot. Wojtek Biały / Netflix

25 sierpnia na platformie Netflix zadebiutuje polski serial Otwórz oczy. Jest to ekranizacja powieści Druga szansa, której autorką jest Katarzyna Berenika Miszczuk. Jest to dramat psychologiczny z elementami science fiction.

Serial wyreżyserowali Anna Jadowska oraz Adrian Panek. Produkcja liczy 6 odcinków. W głównej roli występuje debiutantka Maria Wawreniuk, a na ekranie partnerować jej będą Ignacy Liss, Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuzanna Galewicz, Klaudia Koścista, Michał Sikorski oraz Sara Celler-Jezierska.

Katarzyna Berenika Miszczuk pierwszą powieść napisała w wieku 15 lat, a ukazała się ona trzy lata później. Od tego czasu czasu autorka regularnie serwuje czytelnikom nowe powieści, w tym m.in. książki Ja, diablica (2010), Ja, anielica ( 2011), Ja, potępiona (2012), Druga szansa (2013), Gwiezdny Wojownik: działko, szlafrok i księżniczka (2014), Pustułka (2015), Szeptucha, Noc Kupały, Żerca i Obsesja.

Nowe, serialowe wydanie Drugiej Szansy ukaże się już 29 września. Dzisiaj wydawnictwo Uroboros zaprezentowało okładkę i opis powieści Katarzyny Bereniki Miszczuk.

Druga szansa - opis książki

PRZERAŻAJĄCY OŚRODEK, LEKARZE JAK Z HORRORÓW I NIEPOKOJĄCY BRAK PAMIĘCI. WITAJ W DRUGIEJ SZANSIE!

Julia budzi się w tajemniczym szpitalu. Nie poznaje własnego odbicia w lustrze, nie pamięta, jak się tu znalazła. Z czasem dowiaduje się, że cała jej rodzina zginęła w pożarze. Jedynie Julii udało się przeżyć, choć na skutek odniesionych obrażeń straciła pamięć. Nazwa ośrodka, Druga Szansa, powinna dawać pacjentom nadzieję... Co jednak myśleć o kobiecie, która wróży Julii śmierć, pojawiającej się nagle nieznajomej dziewczynie i szeptach rozbrzmiewających dookoła? Dzieje się tu coś dziwnego i trudnego do wyjaśnienia. Julia jest coraz bardziej zagubiona i przerażona, a leczenie nie przynosi pożądanych efektów. Co zrobi w sytuacji, w której z każdym dniem traci zaufanie nawet do samej siebie?

Rewelacyjna, pełna grozy i zaskakująca mrocznym klimatem, kilkakrotnie wznawiana powieść Katarzyny Bereniki Miszczuk wciągnie każdego, kto ma ochotę na lekturę z dreszczykiem i... nie tylko.

Dzisiaj, o 18:00, na Facebooku odbędzie się spotkanie z Katarzyną Bereniką Miszczuk, która odpowie na pytania m.in. dotyczące ekranizacji Drugiej Szansy.

Otwórz oczy - opis fabuły

Julka trafia do centrum leczenia amnezji w następstwie tragicznego wypadku. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest takim, jakim się wydaje. [Opis Netflix]

