Our Flag Means Death - Taika Waititi jako legendarny pirat Czarnobrody w serialu

Our Flag Means Death to szalona komedia o piratach. Inspiracją są prawdziwe przygody Steve'a Bonneta, rozpieszczonego arystokraty, który porzucił swoje życie, by zostać piratem. Jego kariera jednak nie przebiegła zgodnie z planem. Czarnobrody odegra w tej historii ważną rolę.

Taika Waititi zagra pirata Czarnobrodego w miniserialu kostiumowym. Showrunner tej produkcji David Jenkins w rozmowie z The Hollywood Reporter wyjawił, że Waititi jest jedyną osobą, która może zobrazować ich wizję Czarnobrodego, który jest trochę szalony.

- Nasz Czarnobrody jest legendą, kochankiem, wojownikiem, taktycznym geniuszem, poetą i prawdopodobnie jest też szalony. Jeden człowiek mógł zagrać tę rolę i jest to wielki Taika Waititi - powiedział twórca.

Waititi jest także producentem wykonawczym oraz reżyserem pierwszego odcinka. Główną rolę zagra Rhys Darby. Słynny twórca Thor: Ragnarok pełnił podobną funkcją producenta przy serialu Co robimy w ukryciu, który jest oparty na filmie współtworzonym przez niego wiele lat wcześniej.