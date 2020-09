Our Flag Means Death - Taika Waititi stworzy piracki serial komediowy dla HBO Max

fot. Marvel

We wtorek, 15 września, HBO Max ogłosiło, że zamawia serial komediowy pod tytułem Our Flag Means Death. Twórcą projektu jest David Jenkins (Cudzoziemianie), który będzie również pełnił funkcję showrunnera serialu. Zdobywca Oscara i nominowany do nagrody Emmy Taika Waititi wyreżyseruje pilota, a także będzie producentem wykonawczym, wraz z Garrettem Baschem (Co robimy w ukryciu) i Danem Halstedem. Prace nad projektem rozpoczną się, gdy Waititi skończy zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder.



fot. materiały prasowe

Serial będzie luźno oparty na prawdziwych przygodach Stede'a Bonneta, rozpieszczonego arystokraty, który porzucił swoje wystawne życie, aby zostać piratem. Niestety jego kariera postrachu mórz nie przebiegła tak jakby sobie wymarzył. Trwała nieco ponad rok, a w tym czasie Bonnet przeżył między innymi bunt załogi, która przeszła pod rozkazy Czarnobrodego.