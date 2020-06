Firma produkcyjna Taiki Waititiego stworzy projekty wokół tematu kolonializmu

Źródło: Marvel

Taika Waititi i jego firma producencka Piki Films, podpisała kontrakty z trzema maoryskimi scenarzystami z Nowej Zelandii, którzy przygotuję nowe projekty skoncentrowane wokół tematu kolonializmu. Będą to dwa filmy fabularne oraz serial.

Nad realizacją projektów czuwać będzie Carthew Neal oraz Morgan Waru. Ten drugi w jednym z wywiadów zapewnił, że podobnie będą podchodzić do doboru aktorów. Chcą, żeby poprzez zatrudnianie aktorów z konkretnych grup etnicznych, mogło to także wybrzmieć szerzej poza samym filmem lub serialem.

Pierwszym z projektów będzie adaptacja powieści Tiny Makereti pt. The Imaginary Lives of James Poneke. Film opowie historię maoryskiego nastolatka, który przybywa do Londynu w latach 40. XIX wieku. Staje się jedną z atrakcji turystycznych z jego regionu. Początkowo stanowi dla miejscowych ciekawostkę i przyjemność obcowania z "dzikim", jednak szybko przekonają się, że chłopiec jest kimś o wiele więcej.

Drugi projekt filmowy będzie adaptował historię znaną z Down the Rabbit Hole. Główną bohaterką będzie młoda kobieta, która ucieka ze swojego domu i mierząc się ze ślubem 47-letniego mężczyzny. Trafia jednak do Wielkiej Brytanii i ląduje w więzieniu dla kobiet. Briar Grace Smith wyreżyseruje według swojego scenariusza. Z kolei trzecim projektem będzie serialowy thriller kryminalny Michaela Bennetta i Jane Holland pt. Better the Blood. Całość koncentruje się na maoryskim detektywie, który ściga miejscowego seryjnego mordercę, krzywdzącego Nowozelandczyków. Dalsze szczegóły projektów nie są znane.