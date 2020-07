Thor: Ragnarok - Taika Waititi o wykorzystaniu utworu Led Zeppelin

fot. Marvel

W filmie Thor: Ragnarok dwukrotnie możemy usłyszeć popularny utwór zespołu Led Zeppelin pt. Immigrant Song; dwukrotnie towarzyszy on scenom walki, przy czym za drugim razem słyszymy go, gdy Thor - w końcu świadomy swojej siły - przerzedza armię nieumarłych żołnierzy. Reżyser Taika Waititi twierdzi, że ten utwór od samego początku był integralnym elementem jego wizji filmu.

Byłem zaskoczony, że nie użyli tego numeru w dwóch pierwszych filmach. Przecież ta piosenka jest w zasadzie o Thorze. Ten figlarny i przesadzony wydźwięk pasuje idealnie. (...) Ten kawałek nadał dokładnie tego tonu, którego potrzebowałem. Chciałem uchwycić klimat podróży grupy osób, które nie mają żadnego interesu w tym, by spędzać ze sobą czas.

Teraz Waititi pracuje nad dopracowaniem scenariusza do filmu Thor: Love and Thunder. Jak wspomniał, plusem obecnej pandemicznej sytuacji jest fakt, że ma naprawdę sporo czasu, by dopracować skrypt i sprawić, by był to naprawdę dobry scenariusz.

Kino to branża, w której zawsze narzekasz, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Myślę, że teraz daliśmy sobie ogromną ilość czasu, by dopracować pewne rzeczy. I warto z tego skorzystać.

Thor: Love and Thunder będzie czwartą odsłoną przygód Thora, któremu towarzyszyć będą także Valkyria oraz Jane Foster. Przez pandemię koronawirusa, film został przesunięty na 11 lutego 2022 roku.