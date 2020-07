Outer Banks - będzie 2. sezon serialu młodzieżowego Netflixa

Netflix

Outer Banks to serial o dorastaniu rozgrywający się w tytułowej miejscowości. Kiedy huragan doprowadza do awarii prądu, rozpoczyna to lawinę wydarzeń, która zmieni życie grupy nastolatków. Wyruszają na poszukiwanie skarbu, który może uczynić ich bogaczami, ale nie tylko oni chcą go dorwać.

Netflix oficjalnie odnowił swoją produkcję na 2. sezon. Serial produkowany jest przez Jonasa Pate'a, Josha Pate'a i Shannon Burke. Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Madelyn Cline, Austin North, Drew Starkey i Charles Esten są w obsadzie.

fot. Netflix