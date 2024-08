Teaser 4. sezonu Outer Banks. Ten serial także zostanie podzielony na cżęści

fot. materiały prasowe

Outer Banks powraca z nowymi odcinkami! W kwestii czwartego sezonu widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ podobnie jak coraz większa liczba seriali, zostanie on podzielony na dwie części. Każda będzie liczyć pięć odcinków. Pierwsza część pojawi się 10 października, druga dopiero 7 listopada.

Outer Banks - teaser 4. sezonu

Outer Banks - o czym 4. sezon?

Wielu fanów zaskoczy duży przeskok w czasie. Historia rozpoczyna się aż 18 miesięcy po wydarzeniach z finału trzeciej serii. Wówczas Wes Genrette proponuje towarzyszom, aby odnaleźli skarb Czarnobrodego. Potem fabuła cofa się do teraźniejszości i obserwujemy, co się wydarzyło, by doprowadzić do tego momentu. Bohaterowie po odnalezieniu złota z El Dorado powracają do domu i starają się prowadzić normalne życie. Kasa szybko się kończy, i dlatego pada propozycja nowej przygody. Problemy jednak ich nie opuszczają.

Jonas Pate, Josh Pate oraz Shannon Burke powraca jako twórcy i showrunnerzy. W obsadzie są m.in. Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff), Pollyanna McIntosh (Dalia), Brianna Brown (Hollis Robinson), Rigo Sanchez (Lightner), Mia Challis (Ruthie) oraz Cullen Moss (Shoupe).