Outlander - powstanie 8. sezon. To już finał. Starz dało jednak zielone światło na prequel i znamy szczegóły

Starz

Starz potwierdziło, że Outlander powróci. 8. sezon popularnego serialu będzie zarazem ostatnim. To jednak nie koniec przygód w tym uniwersum. Platforma dodała informację, która na pewno osłodzi fanom to pożegnanie. Powstanie prequel, zatytułowany Blood Of My Blood.

Znamy ilość odcinków i o czym będzie opowiadać fabuła. Zobaczcie sami i dajcie znać, czy czekacie na premierę.

Outlander - powstanie prequel popularnego serialu

Co wiemy na temat zapowiedzianego prequela? Blood Of My Blood będzie składać się z dziesięciu odcinków. Serial pokaże historię miłosną rodziców Jamiego, czyli Ellen MacKenzie i Briana Frasera. Matthew B. Roberts, który pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego, zdradził że fabuła będzie opowiadać o tym, jak daleko może posunąć się człowiek szukając miłości w czasach, gdy jest ona uważana za dobro luksusowe, a małżeństwo jest głównie decyzją ekonomiczną i polityczną, a nie płynącą z serca.

To nie wszystko: ponoć w serialu będzie wiele znajomych i lubianych twarzy z oryginalnego Outlandera. Więc być może nie będzie trzeba się definitywnie pożegnać ze wszystkimi bohaterami.