Outlander - dlaczego Sam Heughan zatrudnił koordynatora ds. intymności przy serialu?

Praca na planach filmowych i serialowych przechodzi coraz większe przemiany. Jedną z nich jest zatrudnianie koordynatorów do spraw intymności, którzy mają odpowiadać za komfort obsady w scenach łóżkowych lub pokazujących nagość. Jeden z nich został zatrudniony przy serialu Outlander. Otóż gwiazda produkcji, Sam Heughan, wspomniał w swojej książce Waypoints: My Scottish Journey o sytuacji, która spowodowała, że zdecydowano o zaangażowaniu koordynatora.

Otóż chodzi o sekwencję, w której widać penisa bohatera Heughana. Aktor stwierdził, że czuł, że jest to zupełnie niepotrzebne. To był moment, w którym Heughan poczuł, że bycie nagim nie zwiększy horroru tego, co Jamie przechodzi w lochu zamkowym jako forma kary, podporządkowania i upokorzenia.

fot. materiały prasowe

Outlander - o czym serial?

Outlander opowiada historię pielęgniarki z czasów II wojny światowej, Claire Randall ( Caitriona Balfe), która zostaje w tajemniczy sposób przeniesiona w czasie do Szkocji w 1743 roku, w szczytowym momencie powstania Jakobitów.