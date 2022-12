Outlander - teaser 7. sezonu zapowiada emocje

fot. materiały prasowe

Pierwszy teaser zapowiada 7. sezon Outlander, w którym w głównych rolach powracają Caitriona Balfe (Claire Fraser) oraz Sam Heughan (Jamie Fraser). Hasłem przewodnim promocji 7. sezonu jset "when do you belong?".

Outlander - teaser 7. sezonu

W obsadzie powracają także Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Ranking (Roger MacKenzie), John Bell (młody Ian), David Berry (lord John Grey), Caitlin O'Ryan (Lizzie Beardsley) oraz Paul Gorman (Josiah i Keziah Beardsley). Do obsady w 7. sezonie dołączyli Charles Vadervaart (William Ransom), Izzy Meikle-Small (Rachel Hunter) oraz Joey Phillips (Denzel Hunter).

Historia 7. sezonu jest oparta na książce Kości z kości Diany Gabaldon, która jest siódmym tomem jej książkowego cyklu będącego podstawą fabularną serialu.

Outlander - premiera latem 2023 roku. Dokładna data nie została ujawniona.